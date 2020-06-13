Премьер Грузии рассказал о своем финансовом положении, обвинив оппозицию в спекуляциях

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявляет, что в течение последних восьми лет не приобретал в Грузии никакого недвижимого имущества за исключением автомобиля, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

«После 2012 года никакого недвижимого имущества в Грузии я не приобретал, ничего кроме машины, которую я приобрел для своей супруги. Хочу сказать одно – с моей супругой мы накопили и создали достаточные финансовые ресурсы в моей прошлой жизни. Соответственно, никто никогда не сможет привести ни одного примера того, что я купил что-то после 2012 года», — заявил Гахария.

Премьер Грузии назвал «слухами» информацию, которая в последнее время возникала вокруг темы его финансового положения. Гахария объясняет приближающимися выборами все вопросы, связанные с его имущественной декларацией.

«В моей декларации все детально, вы можете привнести много спекуляций, однако за этим ничего нет. Если у кого-то есть какие-нибудь конкретные факты, приносите. В реальности, все это слухи. Оппозиция сейчас много чего говорит. К сожалению, мы входим в предвыборный цикл. У них нет абсолютно ничего политически содержательного, вот они и привязались к этому», — заявил он.

В начале июня журналисты поинтересовались у главы Кабмина, с чем связана тенденция сокращения имущества и доходов в его декларации. Тогда Гахария ответил, что в какой-то степени он действительно «обеднел» и причиной этому стала государственная служба. При этом он отметил, что к подобному должен быть готов каждый чиновник.