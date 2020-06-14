В Грузии от коронавируса скончался четырнадцатый пациент, передает Trend со ссылкой на Первый канал.

Информацию подтвердил глава Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани, в которой пациент проходил лечение.

По словам Ратини, 68-летний мужчина страдал хроническими заболеваниями, в том числе диабетом.