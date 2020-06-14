Самый популярный трэвел-журнал Болгарии советует безопасный отдых в Грузии

Грузия 14 июня 2020 16:45 (UTC+04:00)
Самый популярный трэвел-журнал Болгарии советует безопасный отдых в Грузии

Крупнейший в Болгарии журнал о путешествиях – Vagabond, назвал Грузию безопасным туристическим направлением и удивительной страной, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Vagabond пишет, что 2020 год стал настоящим кошмаром для людей, «которые любят путешествовать по миру, открывать для себя новые ландшафты, культуры, еду и впечатления». Тем, кто страдает из-за закрытых границ и боится заражения, авторы материала рекомендуют обратить внимание на Грузию – страну, которая в 2010-х годах «стала новой звездой культурного, природного и гастрономического туризма».

«Грузия — настоящая жемчужина для любознательных путешественников. В 2020 году Грузия оказалась не только потрясающим пунктом назначения, но и безопасным», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что, в отличие от «излюбленных и чрезмерно популярных туристических направлений», Грузия очень быстро предприняла меры по сдерживанию распространения нового коронавируса, благодаря чему в стране было зафиксировано относительно небольшое число случаев COVID-19.

«Грузия уделила особое внимание индустрии туризма. Были внедрены обязательные инструкции по мерам безопасности. Во время пандемии в 84 гостиницах двухнедельный карантин прошли более 22 тысяч людей, въехавших в страну. Это позволило сфере получить ценный опыт о том, как эффективно и безопасно работать в такой ситуации», — сказано в статье.

Vagabond добавляет, что власти подготовили для индустрии туризма специальный пакет экономических стимулов, чтобы бизнесу удалось «выжить» в условиях беспрецедентного кризиса.

«Благодаря всему этому, уже 1 июля Грузия откроет свои границы для всех тех, кто хочет посетить безопасный пункт назначения», — пишут авторы.

Гарантией безопасного путешествия в Грузию станут строгие протоколы, которые власти Грузии разработали для самых разных сфер экономической деятельности для предотвращения распространения COVID-19.

«На пунктах въезда, в ресторанах, транспорте и отелях действуют строгие протоколы о дезинфекции, проверках на COVID-19 и предотвращение распространения. Путешественники с положительным тестом на коронавирус будут проходить лечение в местных больницах или помещаться в карантин в местных отелях», — рассказывает Vagabond.

При этом журнал упоминает, что Грузии создала для туристов «зеленые зоны» на курортах, которые не затронуты COVID-19. Авторы Vagabond уверены, что в таких зонах путешественники получат «незабываемые впечатления» благодаря отдыху на природе и большому количеству мероприятий на свежем воздухе.

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