В Грузии выявлено 13 новых случаев коронавируса
В Грузии выявлено 13 новых случаев инфицирования коронавирусом. Информацию об этом, как передает Trend со ссылкой на Первый канал, распространил Национальный центр по контролю заболеваний Грузии.
Согласно информации, на текущий момент в Грузии подтверждено 864 случая коронавируса, из них выздоровели 703 человека, умерли 14 пациентов.
В режиме карантина находятся 3026 граждан, в стационарах — 297 человек.
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