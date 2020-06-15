В Грузии выявлено 13 новых случаев коронавируса

В Грузии выявлено 13 новых случаев инфицирования коронавирусом. Информацию об этом, как передает Trend со ссылкой на Первый канал, распространил Национальный центр по контролю заболеваний Грузии.

Согласно информации, на текущий момент в Грузии подтверждено 864 случая коронавируса, из них выздоровели 703 человека, умерли 14 пациентов.

В режиме карантина находятся 3026 граждан, в стационарах — 297 человек.