В Грузии возобновляется внутренний туризм

С понедельника, 15 июня в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на Грузию онлайн.

По решению правительства, с завтрашнего дня в стране возобновляется внутренний туризм. Агентство охраняемых территорий уже объявило, что 15 июня для посетителей откроются абсолютно все национальные парки и природные памятники.

Также известно, что с завтрашнего дня принимать визитеров начнут некоторые музеи-заповедники, входящие в систему Национального агентства охраны культурного наследия Грузии. Ранее в ведомстве объявили, что в пещерных комплексах Вардзия и Уплисцихе в течение трех месяцев будут действовать льготные тарифы для граждан Грузии. Делается это для того, чтобы стимулировать внутренний туризм.

Что касается гостиниц, еще с 8 июня возобновить работу могли объекты, которые отвечают установленным требованиям. Отелям необходимо пройти проверку и получить разрешение министерства здравоохранения.

Ряд правил установлен и для гостей. Выходя из своих номеров, они должны надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Между столами в ресторанах, в том числе и гостиничных, должна быть дистанция в два метра, а за одним столом должны сидеть не более шести человек.

Особое внимание уделяется соблюдению санитарно-гигиенических норм в объектах питания, специфике уборке номеров и чистки бассейнов.

С 15 июня в Грузии также возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки и внутренние авиарейсы. Междугородние автобусы и микроавтобусы начали обслуживать пассажиров неделю назад, 8 июня.

Эпидемиологи неоднократно говорили о том, что открытие внутреннего туризма сопряжено с определенными рисками. Специалисты призывают граждан следовать всем установленным правилам и проявлять осторожность.

Для предотвращения распространения коронавируса с 21 марта по 22 мая действовал режим чрезвычайного положения. С 27 апреля власти стали смягчать введенные ранее ограничения. Уже с 1 июля Грузия планирует открыть свои границы для иностранных туристов.

С 26 февраля по 14 июля в стране выявлено выявлены 864 случая заражения коронавирусом. 674 человека выздоровели, 14 скончались. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 147 человек. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.