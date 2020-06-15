На востоке Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение — эпицентр находился на востоке страны, в регионе Кахети, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение магнитудой 3.2 произошло в 12:47 по тбилисскому времени.

Эпицентр был зафиксирован на глубине 16 км в деревне Земо Халацани к юго-востоку от Дедоплисцкаро.