Правительство Грузии определило правила и исключения для ношения масок
Правительство Грузии приняло постановление, определяющее места, где нужно будет обязательно носить маску. Об этом сегодня заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.
Носить маску гражданам следует в общественном транспорте, приемных государственных и частных заведений, в образовательных учреждениях, включая школы, в лифтах в общественных местах и торговых центрах, а также в салонах красоты и центрах эстетической медицины.
«В приемных государственных и частных учреждений собирается большее количество граждан. Также ношение маски будет обязательным во время проведения встреч в государственных и частных учреждениях, где невозможно соблюдение дистанции в два метра.
Во время встреч докладчик или выступающее лицо может не использовать маску во время представления доклада или презентации.
При этом использование маски обязательно в лифтах в общественных местах и торговых центрах. Это также закрытые помещения высокого риска.
Обязательно носить маску в салонах красоты и центрах эстетической медицины, где также повышен риск распространения вируса.
Риск распространения инфекции повышен и в общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведениях – там также обязательно носить маску», — сказала Мезвришвили.
Вместе с тем межведомственный Координационный совет принял решение, что некоторым категориям граждан маску в качестве исключения можно не носить.
В частности, как сообщила Мезвришвили, ношение маски не будет обязательным для детей в возрасте до шести лет, а также для людей с заболеваниями дыхательных путей, включая хронические заболевания легких, людей с бронхиальной астмой, а также лиц с ограниченными возможностями и некоторых категорий людей, которые не могут носить маску, исходя из состояния их здоровья. «Все это будет подробно указано в постановлении правительства», почеркнула Мезвришвили.
Также не обязательно использовать маски персоналу специализированных учреждений, соответствующим целевым группам, во время предоставления конкретных социальных и реабилитационных сервисов, например, услуг логопеда.
В Грузии на прошлой неделе уже вступили в силу принятые парламентом поправки в Кодекс административных нарушений, которые устанавливают штраф в размере 20 лари (около 7 долларов) за нарушение правила ношения маски в закрытом общественном месте, транспорте, включая автобусы, маршрутные такси и метрополитен, или в такси. Юридическое лицо, допустившее нахождение без масок на своем объекте, заплатит в качестве штрафа уже 500 лари (около 167 долларов).
Срок действия правила обязательного ношения масок в Грузии действуют до 15 июля, однако в правительстве не исключают, что он может быть продлен.