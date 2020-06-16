Грузинская железная дорога продала все билеты в день восстановления движения поездов

Распроданы все билеты на дневные рейсы в направлении Батуми, Зугдиди, Озургети, Кутаиси и Поти. Об этом журналистам сообщили в государственной компании АО «Грузинская железная дорога» (ГЖД), передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Вчера возобновилось движение пассажирских поездов по пяти направлениям, остановленное два с половиной месяца назад из-за эпидемии коронавируса. На этой неделе поезда Тбилиси-Кутаиси, Тбилиси-Озургети, Тбилиси- Зугдиди будут ходить раз в день, а Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Поти — дважды в сутки: утром и вечером.

«Проданы практически все билеты на дневные рейсы, особенно быстро — на поезд в Батуми», — отметили в ГЖД. Что касается вечерних рейсов в направлении Батуми и Поти, то в кассах остается около половины билетов.

В поездах соблюдаются все рекомендации эпидемиологов: пассажиры перед посадкой проходят термоскрининг и носят маски в течение всей поездки. Пассажиры с пониманием относятся к ограничениям, подчеркивают в ГЖД.

В компании отмечают, что кондиционеры в вагонах работают как обычно.

Билеты на рейсы ГЖД можно приобрести как онлайн, так и в кассах, однако специалисты напоминают, что желательно оформлять покупку билетов электронным путем. Цены на билеты по всем направлениям не изменились.

Перед восстановлением движения представители Минздрава уже проинспектировали вагоны поезда и пришли к выводу, что ГЖД соблюдает все правила безопасной перевозки пассажиров, а вагоны оснащены дозаторами с дезинфицирующими средствами.