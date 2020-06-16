Эстония передала Грузии дезинфицирующее средство для борьбы с коронавирусом

Правительство Эстонии передало министерству здравоохранения Грузии 1500 литров дезинфицирующего средства.

По данным Минздрава, передача гуманитарной помощи стала возможна благодаря активному сотрудничеству с донорской координационной группой правительства Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

«Я считаю, что правительство Грузии хорошо справляется с кризисом, связанным с коронавирусом и управляет текущей ситуацией. В это трудное время важно проявлять солидарность, поэтому Эстония предоставила Грузии эту гуманитарную помощь. У этой помощи есть символическое значение, я надеюсь, что она внесет определенную лепту в управление этим кризисом», — заявила на мероприятии посол Эстонии в Грузии Кай Каарельсон.

Посла официально поблагодарила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Баркалая.

«Мы получили важный подарок от посольства Эстонии. Дезинфицирующие средства и средства защиты в целом являются одним из наиболее эффективных средств профилактики в борьбе с пандемиями. Сегодня мы получили 1500 литров дезинфицирующего средства от посла Эстонии, осмотрели те запасы, которыми располагает государство, обсудили превентивные меры, которые мы проводим», — сказала Баркалая.

Согласно официальным данным на 16 июня, в Эстонии коронавирусом инфицированы 1974 человека, выздоровели 1717 пациентов, скончались 69.

В Грузии за минувшие сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая инфицирования. Общее число зараженных – 879, их низ 724 выздоровели и 14 скончались.