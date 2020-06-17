Георгий Гахария: Ничто не угрожает проведению выборов в конституционные сроки
«Ничто не угрожает проведению выборов в конституционные сроки. В целом, я думаю, что такого риска нет, если он даже есть, он минимален», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эфире передачи Первого канала Грузии «Свободное видение», отвечая на вопрос о возможном изменении даты выборов, передает Trend.
Глава правительства заявил, что эта тема может исходить из того, что кризис и пандемия характеризуются высоким уровнем неопределенности.
«Ничто не угрожают проведению выборов в конституционные сроки, несмотря на то, что в одном и втором случае одни и те же люди используют это для политических спекуляций. Сегодня такого риска не существует», — заявил премьер.
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