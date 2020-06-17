Денежные переводы в Грузию в мае сократились на 9,6%

Грузия 17 июня 2020 11:21 (UTC+04:00)
Денежные переводы в Грузию в мае сократились на 9,6%

Денежные переводы из-за рубежа в Грузию в мае 2020 года составили $131,8 млн, что на $13,9 млн, или на 9,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передает Trend со ссылкой на Информационно-аналитический портал Грузия Online. Об этом сообщает Нацбанк Грузии.

При этом денежные переводы из стран Евросоюза в целом увеличились на 12,36%, хотя по отдельным странам и фиксируется тенденция уменьшения. В частности, переводы выросли из Италии (на 35,82%, до $27,59 млн, Греции (на 13,06%, до $18,82 млн) и Германии (на 26,14%, до $5,34 млн), но сократились поступления из Испании (на 22,80%, до $3,23 млн), Польши (на 24,80%, до $2,02 млн), Франции (на 20,6%, до $1,86 млн) и Великобритании (на 30,62%, до $ 1,03 млн).

Россия, которая до последнего времени была лидером по объему денежных переводов в Грузию, переместилась в списке стран-доноров на второе место. В мае из России в Грузию было переведено $19,77 млн, что на 43,18% ниже показателя за май прошлого года. На 4,76% сократились поступления из США ($15,21 млн), на 17,19% — из Израиля ($11,38 млн), на 4,31% — из Турции ($7,42 млн).

Уменьшились и переводы денег из Грузии за рубеж. В мае текущего года они составили $13,6 млн, что на 33,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

На такую статистику откликнулся президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе, который на своей странице в соцсети Facebook назвал динамику денежных переводов «внушающей надежды». По его словам, у Нацбанка и специалистов в этом отношении были худшие ожидания, которые не оправдались.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Станьте ближе к AccessBank с помощью онлайн-интервью
Станьте ближе к AccessBank с помощью онлайн-интервью
Цены на азербайджанскую нефть повысились
Цены на азербайджанскую нефть повысились
В Азербайджане незначительно снизился оборот розничной торговли
В Азербайджане незначительно снизился оборот розничной торговли
Loading Bars
Лента новостей
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding Общество 11:35
Турция почти наполовину снизила поставки кожаных изделий в Узбекистан Бизнес 11:30
Станьте ближе к AccessBank с помощью онлайн-интервью Экономика 11:28
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы стали очевидцами вашей самоотверженности, щедрости и героизма (ФОТО) Политика 11:27
Журнал «Абитуриент» опубликовал условия конкурса по приему в вузы Азербайджана Общество 11:23
Эти запреты спасут вам жизнь… - народный артист Ильхам Намиг Кямал (ВИДЕО) Социум 11:22
Денежные переводы в Грузию в мае сократились на 9,6% Грузия 11:21
Туркменистан и Франция планируют создать совместные предприятия Бизнес 11:18
Цены на азербайджанскую нефть повысились Энергетика 11:14
О состоянии здоровья Бахрама Багирзаде: Ситуация остается стабильной, но критически тяжелой Социум 11:08
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем медицинского работника (ФОТО) Политика 11:08
С начала текущего года спрос в Казахстане на турецкие кожаные изделия растет Бизнес 11:03
Турция осуществила меньше грузоперевозок в Грецию в текущем году Транспорт 10:51
Центральный банк Узбекистана зафиксировал рост числа ипотечных кредитов в стране Узбекистан 10:48
В Азербайджане изменились правила выдачи льготных кредитов Финансы 10:47
В Хатаинском районе Баку будут частичные перебои в электроснабжении Общество 10:36
В Азербайджане незначительно снизился оборот розничной торговли Финансы 10:33
В июле запускаются регулярные рейсы из Алматы в Сеул и Батуми Казахстан 10:33
Азербайджанцы стали победителями Международного конкурса в Египте Культура 10:32
Сахиль Бабаев: В этом году запланировано открытие ряда реабилитационных учреждений Общество 10:26
В Азербайджане конкурс по приему на работу директоров школ может быть проведен в августе Общество 10:14
Цены на драгметаллы в Азербайджане почти не изменились Финансы 10:14
Волатильность ведущих валют к манату остается низкой Финансы 09:50
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Турция значительно снизила объем грузоперевозок в Узбекистан Транспорт 09:33
Сократился экспорт цемента из Турции в Грузию Бизнес 09:29
Турция сократила объем грузоперевозок в Германию Транспорт 09:27
Опрос: Свыше 60% азербайджанцев считают отношения страны с ЕС хорошими (ФОТО) Политика 09:25
Мубариз Гурбанлы: Траурные церемонии должны проводиться в соответствии с этими правилами Общество 09:19
Возросли инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана Экономика 09:12
Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии США 08:57
Председатель Мажилиса Казахстана ушел на самоизоляцию Казахстан 08:52
Президент Гондураса заразился коронавирусом Другие страны 08:44
Еврокомиссар: «Южный газовый коридор» расширит масштабы энергетического сотрудничества Энергетика 08:42
Китай приостановил импорт лосося Другие страны 08:40
В Кыргызстане зарегистрировано еще 90 случаев заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:34
В США снесут памятник конкистадору, спровоцировавший протесты США 08:21
350 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 08:07
Постпред Ирана в Вене назвал необходимым восстановление баланса в СВПД Ядерная программа 08:00
Мобильное приложение выявило 10 случаев заражения коронавирусом в Грузии Грузия 07:55
В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой США 07:41
В Сеуле заявили, что терпение Южной Кореи в отношении КНДР закончилось Другие страны 07:29
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты В мире 07:17
Сестра лидера КНДР считает, что отношения Сеула и Пхеньяна стали "игрушкой" в руках США Другие страны 07:05
Лондон готов начать переговоры о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией Европа 06:51
За сутки в мире выявлено более 118 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 06:39
Ибрагимович требует от «Милана» более $6,5 миллионов Спорт 06:34
В Мексике число случаев COVID-19 перевалило за 150 тысяч Другие страны 06:14
ВОЗ назвала "научным прорывом" британское исследование о лечении COVID-19 Европа 05:56
Объявлена дата церемонии вручения премии «Эмми» США 05:39
В Пекине за сутки выявили еще 31 случай заражения коронавирусом Другие страны 05:20
СМИ: в Техасе произошла стрельба в торговом центре США 05:01
И.о. президента Боливии высказалась против проведения выборов 6 сентября Другие страны 04:55
Пенс назвал преувеличенной опасность второй волны коронавируса США 04:43
Президент Польши может в ближайшее время посетить Белый дом Европа 04:27
Флик: "Бавария" ставит задачу победить в Лиге чемпионов Спорт 04:13
Мадуро сообщил, что 80% случаев заражения коронавирусом в Венесуэле являются завозными Другие страны 04:01
ВС Турции начали новую операцию на севере Ирака Турция 03:38
Сеул хотел направить в КНДР спецпосланников, но Пхеньян отказал Другие страны 03:25
США поддерживают мирное урегулирование ситуации между Китаем и Индией США 03:11
КНДР намерена возобновить все виды военных учений вблизи границы с Южной Кореей Другие страны 02:59
В США доля положительных результатов при тестировании на коронавирус менее 6% США 02:51
В Бразилии за сутки выявили около 35 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны 02:29
Вице-мэр Праги заразился коронавирусом Европа 02:13
Власти США подали иск к Джону Болтону США 01:55
Лавров и главы МИД АСЕАН обсудят противодействие пандемии Россия 01:41
В Анкаре обсуждены шаги по противодействию основанной на беспочвенных домыслах пропаганде, осуществляемой со стороны армянского лобби Турция 01:23
Георгий Гахария: Ничто не угрожает проведению выборов в конституционные сроки Грузия 01:10
Представители Facebook, Google и Twitter выступят в Конгрессе США по безопасности выборов США 00:57
Президент Ильхам Алиев: Мы поможем частному сектору, в частности, сферам, пострадавшим от пандемии, восстановлению туризма и связанным с ним отраслей Политика 00:49
В США считают, что оружейное эмбарго в отношении Ирана должно быть бессрочным США 00:49
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже становится региональным центром по промышленной революции Политика 00:42
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы работаем над правительственной стратегией по цифровой трансформации Политика 00:38
"Бавария" восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу Спорт 00:29
В Нью-Дели заявили о разведении войск Индии и Китая в пограничном районе Другие страны 00:24
В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом Россия 00:11
В Иране заявили, что реализация ядерной сделки ухудшается из-за действий США Ядерная программа 16 июня 23:59
«Челси» заинтересован в приобретении Роналду Спорт 16 июня 23:54
США ввели санкции против шести нигерийцев за кражу более $6 млн у американцев США 16 июня 23:48
155 граждан Азербайджана были доставлены автобусами из Дагестана на родину Политика 16 июня 23:43
Пожар на Агсуинском перевале в некоторых направлениях взят под контроль (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 16 июня 23:42
В Израиле за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек Израиль 16 июня 23:30
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,5 тысячи Европа 16 июня 23:11
Границы Канады и США останутся закрытыми до 21 июля США 16 июня 23:00
Власти Шанхая усиливают эпидемиологический контроль на фоне вспышки коронавируса в Пекине Другие страны 16 июня 22:59
Не менее 20 солдат из Индии погибли в столкновении с военными Китая Другие страны 16 июня 22:41
Мёнхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург" в матче чемпионата Германии Спорт 16 июня 22:28
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии и Средиземноморье Турция 16 июня 22:17
Трамп согласился в Twitter сам с собой США 16 июня 22:11
Hilton намерена сократить около 2,1 тыс. сотрудников из-за пандемии США 16 июня 22:04
Еще семь человек скончались от коронавируса в Казахстане Казахстан 16 июня 21:53
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 153 тысячи Турция 16 июня 21:45
Жителей Пекина призвали оставаться дома из-за COVID-19 Другие страны 16 июня 21:35
Госкомитет: Необходимо усилить меры по стимулированию женского предпринимательства в Азербайджане Общество 16 июня 21:33
Полицию Нью-Йорка обязали в течение 30 дней публиковать кадры случаев применения силы США 16 июня 21:31
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 16 июня 21:19
Аэропорты Пекина сообщили об отмене почти тысячи внутренних рейсов Другие страны 16 июня 21:08
Трамп подписал указ о реформе полиции США 16 июня 21:04
Президент Туркменистана принял участие в церемонии открытия новой зоны отдыха Altyn köl Туркменистан 16 июня 20:55
МИД Индии обвинил Китай в попытке нарушить статус-кво на границе В мире 16 июня 20:47
Все новости