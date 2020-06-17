Федерация гостиниц Грузии не ожидает иностранных туристов в нынешнем году

С 1 июля мы никого не ожидаем из-за рубежа. Реальные брони начинаются с мая 2021 года, - заявил агентству «IPN» учредитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалава Алавердишвили, передает Trend со ссылкой на Информационно-аналитический портал Грузия Online.

Как заявляет Шалва Алавердишвили в связи с возобновлением международного туризма, с 1 июля ожидалось прибытие туристов из Израиля, однако решение этого вопроса было отложено.



«С 1 июля мы никого не ожидаем из-за рубежа. Ждали туристов из Израиля, однако это отложилось. Израиль, предположительно, будет активничать с 20 августа. Также переговоры ведутся и есть спрос с Тайландом и Южной Кореи, однако, это на середину сентября. Никого прогноза у нас нет относительно того, когда откроются Россия, Армения и Азербайджан.



Большого потока туристов из Европы мы и не ожидаем. Все брони отложились на 2021 год», - отметил Алавердишвили.



Напомним, что с 15 июня в Грузии открылся внутренний туризм, а с 1 июля анонсируется прием туристов из-за рубежа. При этом Израиль назывался первой страной, откуда Грузия собиралась принимать международных туристов, однако ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в Израиле это было отсрочено.