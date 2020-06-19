Грузия снова оказалась в списке безопасных туристических направлений

Британское издание Telegraph назвало Грузию одним из самых безопасных туристических направлений в Европе, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Наряду с Грузией в список Telegraph попали Хорватия, Черногория, Мальта, Словения, Финляндия, Литва, Латвия, Румыния, Польша и Австрия.

Статья в журнале начинается с описания городов Грузии - Тбилиси и Батуми.

Издание отмечает, что в Грузии в 260 раз меньше случаев заражения коронавирусом, чем в самых пострадавших от COVID-19 европейских странах.

"Грузия быстро отреагировала на пандемию. Внутренний туризм в стране был восстановлен 15 июня. Грузия готова принять международных путешественников с 1 июля. Были предприняты различные меры, чтобы остановить распространение вируса в Грузии и обеспечить безопасность граждан и туристов. Когда британцам будет разрешено путешествовать, Тбилиси является идеальным местом для посещения в сентябре или октябре. По словам Кея Холланда, обозревателя Telegraph Travel, Старый Тбилиси славится своими извилистыми узкими улочками, лабиринтными площадями, красивыми деревянными домами, богемными барами, кафе и древними церквями", - пишет автор.

Эмма Физерстон также упомянула и город Батуми, который, по ее словам, отличается своими пляжами, небоскребами и субтропическим микроклиматом на Черном море.