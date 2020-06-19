Георгий Гахария принял участие в диалоге лидеров Восточного партнерства

Грузия 19 июня 2020 10:51 (UTC+04:00)
Георгий Гахария принял участие в диалоге лидеров Восточного партнерства

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял участие в диалоге лидеров Восточного партнерства, который состоялся в формате видеоконференции под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Грузии.

По информации, на мероприятии на высоком уровне были подведены итоги, достигнутые в рамках Восточного партнерства.

Лидеры обсудили текущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и восточноевропейскими странами-партнерами, приоритеты и перспективы его углубления, а также меры, принятые против пандемии COVID-19.

Премьер-министр Георгий Гахария рассказал об успехах Грузии в процессе борьбы с пандемией и отметил, что сейчас время превратить вызовы в возможности.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул важность инициативы Восточного партнерства и отметил, что целью Грузии является полная интеграция в Евросоюз.

«Нам нужны еще большие цели. Мы надеемся, что ЕС поддержит нашу поэтапную интеграцию в единый рынок ЕС, который будет главным целевым ориентиром для Восточного партнерства; мы ожидаем, что сохранится подход, основанный на интересах партнеров и продвижение — это может подразумевать работу со странами в новом формате, содействие отраслевому диалогу; нужно содействовать транспортным и коммуникационным связям, где конкретный акцент будет сделан на потенциале Черноморского региона», - заявил премьер-министр.

Во встрече участвовали лидеры и главы правительств стран-членов ЕС и стран Восточного партнерства. Лидеры согласились, что саммит Восточного партнерства, которому помешала глобальная пандемия, состоится в начале 2021 года под председательством Португалии.

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