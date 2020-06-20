В Грузии зафиксировано 896 случаев коронавируса, 741 пациент излечился
К этому времени в Грузии зафиксировано 896 случаев коронавируса. Данная информация была обновлена на специальном веб-сайте stopcov.ge. До этого в стране было официально подтверждено 895 случаев заражения, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.
По информации веб-портала, всего от коронавирусной инфекции излечился 741 пациент.
Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.
От нового коронавируса в стране умерли 14 пациентов.
В режиме карантина находятся 2891 граждан, а в стационаре под наблюдением — 256.
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