В Грузии выявлено восемь новых случаев коронавируса

В Грузии выявлено 8 новых случаев коронавируса. Информация недавно обновлена на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

По данным сайта, на сегодня в Грузии в общей сложности подтверждено 906 случаев коронавируса, из них выздоровели 755 человек, скончались 14 пациентов.

В режиме карантина находятся 2710 граждан, ещё 269 — в стационарах.