В Грузии выявлено восемь новых случаев коронавируса
В Грузии выявлено 8 новых случаев коронавируса. Информация недавно обновлена на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.
По данным сайта, на сегодня в Грузии в общей сложности подтверждено 906 случаев коронавируса, из них выздоровели 755 человек, скончались 14 пациентов.
В режиме карантина находятся 2710 граждан, ещё 269 — в стационарах.
Лента новостей
Сферы, деятельность которых ограничивается в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане - СПИСОК
Сферы, деятельность которых разрешена в Азербайджане в период ужесточенного режима карантина - СПИСОК
В период ужесточенного карантина в Азербайджане этим лицам разрешено передвигаться со служебным удостоверением
В этих случаях для выхода из дома в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане SMS-разрешения не нужны
Письма граждан: Господин Президент, осуществляемая Вами работа еще раз подтверждает, что наше государство находится в надежных руках
Туркменистан планирует выдвинуть свою кандидатуру на избрание в Совет Агентства IRENA на 2021-2022 гг.
В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 191, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Абитуриенты с хроническими заболеваниями должны представить соответствующую справку - Малейка Аббасзаде
Назначение Самвела Бабаяна "главой" "Совбеза" незаконного режима еще раз подтверждает, что Армения является террористическим государством - политолог
Лицам, которым разрешено работать в дни ужесточенного карантина, могут пользоваться личным транспортом- Кямран Алиев
Если человек работает в двух организациях, то разрешения для него должны получать обе организации - Ульви Мехтиев