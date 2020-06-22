Приобрести дизель по льготным ценам уже могут свыше 60 тысяч грузинских фермеров

Более 60 тысяч фермеров из различных регионов Грузии уже получили специальные карты для приобретения необходимого для сельскохозяйственных работ дизельного топлива по льготным ценам, передает Trend со ссылкой на EastFruit.

По информации Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, на основании этих карт фермерам полагается, в совокупности, свыше 18 000 тонн дизеля.

Выдача скидочных карт фермерам осуществляется в Грузии с 20 мая в рамках «Программы поддержки агродизелем», являющейся частью антикризисного плана «Забота о селе, о фермере». Ожидается, что данной программой в этом году смогут воспользоваться, в целом, более 200 тыс. фермеров.

Программа распространяется как на физических, так и юридических лиц - владельцев сельскохозяйственных участков (за исключением пастбищ) площадью от 0,25 га. Лимит, установленный в рамках программы, составляет 150 литров дизеля в расчете на 1 га, максимум 15 тыс. литров на 1 бенефициара.

Скидочные карты выдаются в Домах юстиции, информационно-консультационных центрах министерства, региональных службах Агентства развития села и сельского хозяйства, филиалах Liberty Bank.

Дизель фермерам в рамках госпрограммы предоставляет компания SOCAR Georgia Petroleum - на своих автозаправочных станциях и оптовых базах.

Как отметили в министерстве, для обеспечения организованного обслуживания фермеров в пунктах получения дизеля введено правило, согласно которому до 1 июля фермер может приобрети максимум 20% причитающегося ему по карте топлива, с 1 июля до 1 сентября – еще 20%, с 1 сентября до 31 декабря – оставшиеся 60%. При этом если фермеру полагается всего менее 100 литров, он может купить их сразу в любое время, а если от 100 до 300 литров, то в период с 1 июля.

Конкретные цены на дизель для фермеров могут меняться раз в месяц – они рассчитываются по специальной формуле на основе цен, фиксируемых по итогам ежемесячных консолидированных тендеров (посредством которых госструктурами страны осуществляются закупки нефтепродуктов). Но, как подчеркивают в министерстве, цены для фермеров в любом случае – ощутимо ниже рыночных. При этом, фермеры получают дизель хорошего качества – стандарта евро 4.

Обязательным условием для участия в госпрограмме является то, что фермер или ферма должны быть зарегистрированы в специальном реестре фермеров Минсельхоза, а сельскохозяйственный участок - в Национальном реестре недвижимости. Между тем, как отметил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, в регионе Аджария, где приватизация земель еще не была проведена полноценно и остаются проблемы с их регистрацией, для помощи тем фермерам, которые не подпадают под программу из-за невыполнения вышеупомянутого условия, местные власти обеспечивают бесплатную вспашку определенных земельных площадей.