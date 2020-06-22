Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 16,8%

Грузия 22 июня 2020 10:51 (UTC+04:00)
Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 16,8%

На фоне пандемии коронавируса грузинская экономика продолжает нести огромные потери – внешнеторговый оборот за январь-май 2020 года снизился на 16,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года, составив примерно 4,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики страны «Сакстат», передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

В январе-мае экспорт грузинской продукции составил более 1,2 миллиарда долларов. Это на 16,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Импорт сократился на 17% – до 3 миллиардов долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса превышает 1,7 миллиарда долларов – это 41,2% от всего внешнеторгового оборота.

В период кризиса Грузия продолжила торговать всеми традиционными товарами: медными рудами и концентратами, винами, ферросплавами, минеральными водами, лекарствами, легковыми автомобилями, золотом, орехами и так далее.

В январе-мае серьезный рост продаж был зафиксирован в категории золота – на 32,5%, орехов – 32%, а также в категории «мясо, рыба и крабовая мука» – на 260,9%.

Экспорт легковых машин в январе-мае сократился на 31%, ферросплавов – на 30,1%, вин – на 11,3%, азотных удобрений – на 14,2%, а минеральных вод – на 20,3%.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеница, электроэнергия, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

В январе-мае вырос импорт электроэнергии – на 17,5%, пшеницы – на 1,3%, а также мяса и пищевых субпродуктов из домашней птицы – на 7,7%. В то же время, импорт легковых автомобилей упал на 34,2%, нефти и нефтепродуктов – на 29,6%, медных руд и концентратов – на 15,6%, лекарственных средств — на 12,5%, нефтяных газов и газообразных углеводородов — на 0,6% и так далее.

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии в январе-мае текущего года были Турция, Россия и Китай. На три этих страны приходится 35,6% от общего торгового оборота.

За отчетный период с Турцией оборот сократился на 20,7%, составив 560,6 миллиона долларов (13,3% от общего оборота).

В Турцию с начала 2020 года вывезли более 18,2 тысячи тонн ферросплавов, 467,1 тонны трикотажных изделий, около 13,9 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали и другие товары.

Из Турции в Грузию завезли около 22,1 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 248,7 тонны лекарственных препаратов, около 8,3 тысячи металлоконструкций из черного метала и так далее.

Внешнеторговый оборот Грузии с Россией в январе-мае сократился на 13,1%, составив 494 миллиона долларов – это 11,7% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

Из Грузии в РФ с начала года вывезли более 45,4 тысячи тонн ферросплавов, более 14,6 тысячи тонн натуральных виноградных вин, около 31,1 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 2,6 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию – из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом около 137,6 тысячи тонн. Из России также завезли более 175 тысяч тонн пшеницы, около 70,2 тысячи тонн нефтяных газов, около 18,4 тысячи тонн подсолнечного масла, более 65,3 тысячи тонн кукурузы и так далее.

С Китаем, который впервые вышел на третью строчку торговых партнеров Грузии внешнеторговый оборот вырос на 11,5%. В целом внешнеторговый оборот Грузии с Китаем составил 443,2 миллиона долларов или 10,5% от общего торгового оборота.

За отчетный период в Китай вывезли 88,5 тысячи тонн медных руд, более 9 тысяч тонн руд драгоценных металлов, около 1,3 тысячи тонн натуральных виноградных вин и так далее.

Из Китая импортировали около 14,4 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали, более 2,8 тысячи тонн покрышек, 181,9 тонны готовой продукции, в том числе выкройки одежды и так далее.

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан (более 409,1 миллиона долларов), Украина (более 205,7 миллиона долларов), США (около 187,7 миллиона долларов), Болгария (около 175 миллионов долларов), Германия (более 168,1 миллиона долларов), Италия (около 77,3 миллиона долларов).

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