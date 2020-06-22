Грузинский натуральный сок начали экспортировать в США

Грузинский натуральный сок «Алали» начали экспортировать в США. Об этом говорится в сообщении на странице компании в «Фейсбук», передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Соки под брендом «Алали» выпускает телавская фирма «Ачинебули». В Америке ее первыми официальными партнерами стали два грузинских ресторана – Shoti Bread House в Нью-Джерси и TONE CAFÉ в Нью-Йорке.

Основатель «Ачинебули» Гоча Гвинепадзе сообщил журналистам, что на первом этапе в США отправили примерно 12 тысяч бутылок их соков. Следующая партия будет еще больше.

«На втором этапе сейчас уже партия пойдет в Лос-Анджелес. Всего 16 тысяч бутылок», — сказал Гвинепадзе в интервью изданию bm.ge.

Грузинская компания также ведет переговоры о начале экспорта с Грецией, Израилем, Чехией и Литвой.

«Пандемия помешала нам, когда мы уже почти подошли к окончанию [переговоров]. Посмотрим, как теперь завершатся переговоры», — отметил Гвинепадзе.

Он добавил, что в настоящее время «Ачинебули» реализует примерно 50-60 тысяч бутылок в месяц. При этом соки «Алали» продаются во всех крупных сетях гипермаркетов Грузии.

В производственной линии «Алали» пять наименований: яблоко, персик, виноград, ежевика и цитрусовые. Вскоре к ним добавятся натуральные соки из вишен, а позже – гранатовые соки.

Предприятие «Ачинебули» было создано летом 2018 года в рамках государственной программы «Единый агропроект». Первоначальная инвестиция составила 2,8 лари. За год на заводе перерабатывают более 500 тонн фруктов. При этом все сырье для соков закупают у местных фермеров.