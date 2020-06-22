Визовый центр Великобритании в Тбилиси возобновляет работу

Визовый центр Великобритании в Тбилиси возобновит работу с 29 июня. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает посольство Соединенного Королевства в Грузии.

Визовый центр в Тбилиси возобновит свою работу 29 июня. График работы центра можно посмотреть на веб-сайте: https://pos.tlscontact.com/tbs_en/index.php.

"Если вы хотите заполнить и подать заявку на получение новой визы, а также запланировать посещение центра, соответствующий онлайн-ресурс уже функционирует. Если вы уже подали заявку на визу и ожидаете ответа от Британской визовой и иммиграционной службы, представитель центра свяжется с вами, чтобы запланировать визит в центр", - говорится в заявлении.

Посольство предупреждает, что во время посещения центра необходимо соблюдать правила безопасности в связи с пандемией COVID-19, в том числе измерить температуру, быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Посольство также напоминает, что при въезде в Великобританию с 8 июня действуют новые правила, с которыми можно ознакомиться на сайте https://www.gov.uk/uk-border-control.

Полную информацию, необходимые ссылки, визовые анкеты и так далее, желающие могут найти на веб-сайте Визового центра Великобритании в Тбилиси: https://pos.tlscontact.com/tbs_en/index.php.

"Хотим напомнить также, что посольство Великобритании в Грузии не выдает британские визы и не предоставляет консультации по визам", - говорится в заявлении.

Визовый центр Великобритании в Тбилиси был закрыт в связи распространением COVID-19.

По последним данным, опубликованным на правительственном сайте StopCov.ge, в Грузии коронавирус диагностирован у 908 человек. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран, 761 пациент выздоровели, 14 скончались. В карантине к этому времени находятся 2 710 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 269.

Число жертв коронавируса в Великобритании за последние сутки возросло на 43, общее число умерших достигло 42 632, свидетельствуют данные Минздрава страны. Количество выявленных инфицированных увеличилось на 1 221 и составило более 304 тысяч человек.