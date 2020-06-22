Минобразования Грузии запасается электронными учебниками

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии начало встречи с издателями по поводу создания учебников в электронном формате, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В условиях пандемии увеличился спрос на то, чтобы создать многообразные электронные ресурсы, и Минобразования начало работать в этом направлении. К слову, в ведомстве работа над созданием электронных учебников стартовала еще до эпидемии коронавируса.

"Все ученики госшкол получат грифованные напечатанные учебники. Но для того, чтобы сделать ресурсы еще более многообразными, мы начали встречи с издателями и ждем от них предложения, согласно которым министерство сможет параллельно с существующими грифованными учебниками иметь их и в электронных PDF-файлах. Однако речь идет о доступности PDF-файлов параллельно с напечатанными учебниками, что не заменяет напечатанные учебники", - сказала в интервью Первому каналу замминистра образования Екатерина Дгебуадзе.

Ранее в Минздраве страны заявили, что учебный процесс в школах Грузии может не начаться в запланированное время – в середине сентября. Все будет зависеть от эпидемиологического положения в стране.

Из-за распространения коронавируса в Грузии школы и вузы, как государственные, так и частные, с апреля перешли на дистанционный режим учебы.