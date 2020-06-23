Парламент Грузии проголосует за конституционные изменения во втором чтении во вторник, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе на заседании бюро парламента, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

Как отметил Арчил Талаквадзе, у парламента очень насыщенная повестка дня на текущей пленарной неделе.

«Во вторник состоится голосование по конституционным изменениям во втором чтении, а окончательное голосование состоится на следующей неделе. Так парламент трижды рассмотрит и завершит обсуждение конституционных поправок в связи с избирательной системой. Параллельно инициируется пакет поправок в Избирательный кодекс, который основан на рекомендациях ОБСЕ\ОДКБ», — заявил Арчил Талаквадзе.

В воскресенье парламент в первом чтении принял конституционные поправки, подготовленные в целях изменения избирательной системы 136 голосами против пяти. Законопроект поддержали и оппозиционные фракции, кроме «Национального движения».