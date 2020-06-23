Правительство Грузии выделит на сбор урожая винограда 60 миллионов лари

Грузия 23 июня 2020 09:48 (UTC+04:00)
Правительство Грузии выделит на сбор урожая винограда 60 миллионов лари

В этом году правительство Грузии выделит на субсидирование сбора урожая винограда (ртвели) 60 миллионов лари (около 20 млн долларов), на данном этапе разрабатывается структура субсидии. Как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия, об этом сегодня сообщил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.

По его словам, субсидия, вероятно, распространится только на виноград сорта Ркацители.

«Основная часть экспорта приходится на красное вино и нам, вероятно, не нужно будет вмешиваться в этом направлении. Мы очень надеемся, что Саперави будет продаваться на свободном рынке. Также не будут субсидироваться редкие сорта винограда, которые более или менее популярны и пользуются спросом. Можно сказать точно, что будет необходима субсидия Ркацители», — сказал Мехузла.

По его словам, за избыток винограда, в случае необходимости, будет отвечать государственная винодельня «Акура», которая примет оставшуюся у крестьян продукцию.

Мехузла отметил, что главная задача на сегодня – обеспечить сдачу и применение всего винограда.

Сезон сбора урожая винограда проходит в Грузии осенью. Чтобы пандемия и экономический кризис не отразились на этом процессе, правительство Грузии включилио винодельческую область в антикризисный план еще в первых числах июня, после встречи премьер-министра Георгия Гахария с представителями Минсельхоза и соответствующих ведомств.

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