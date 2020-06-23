Под руководством премьер-министра Грузии Георгия Гахария состоялось заседание Совета инвесторов. По информации пресс-службы премьер-министра, на заседании, прошедшем в формате видеоконференции, члены Совета обсудили рекомендации Совета по стимулированию инвестиций в Грузию в условиях пандемии Covid-19 и мероприятия, которые нужно осуществить для дальнейшего улучшения инвестиционной среды, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Основное внимание было уделено содействию развитию рынка капитала, реформам, осуществляемым и запланированным в секторах энергетики и образования. Речь шла о привлечении иностранных инвестиций в сельское хозяйство.

Глава правительства еще раз подчеркнул роль Совета инвесторов в развитии частного сектора. Также было отмечено, что правительство Грузии работает как с международными, так и местными экспертами над долгосрочным планом экономического развития страны, в котором поддержка инвестиций и укрепление инвестиционной политики будут одним из главных приоритетов», — говорится в информации премьер-министра.