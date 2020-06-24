Инвестиции из США в Грузию увеличились на 34%

Инвестиции из США увеличились на 34% в первом квартале 2020 года, и США стали вторым по величине инвестором Грузии с 17-процентной долей. Об этом министр экономики Грузии Натия Турнава заявила сегодня после встречи с послом США в Грузии Келли Дегнан, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.



«Мы сделаем все, чтобы компании США чувствовали себя еще комфортнее в Грузии. Двери нашего министерства всегда открыты для них, чтобы мы прошли все проблемы и вопросы, которые могут возникнуть перед ними, решили все так, чтобы у нас было больше американских инвестиций в будущем», - сказала Турнава.



«Очень радостно, что прямые иностранные инвестиции из США увеличились в первом квартале 2020 года, несмотря на глобальную пандемию. Это еще одно подтверждение того, что мы, команда «Грузинской мечты», создаем такую инвестиционную среду, которая привлекательна для инвесторов», - подчеркнула Турнава.



Турнава и Дегнан обсудили торгово-экономические отношения между странами. Они также отметили, что две встречи были перенесены из-за пандемии коронавируса и выразили надежду, что они состоятся в будущем.



Одной из перенесенных встреч стало заседание рабочей группы Комиссии Хартии по экономике, торговле и энергетике, которое было запланировано на 18 мая 2020 года, а другой - визит миссии торгового представителя США в Грузию, запланированный на июнь 2020 года.



Кроме того, Турнава и Дегнан обсудили так называемое совещание по торговому и инвестиционному диалогу высокого уровня, которое также планировалось провести.



На встрече Турнава заявил, что Грузия готова активно участвовать в инициативе Сети экономического процветания, объявленной президентом США весной этого года.



«Эта сеть будет способствовать дальнейшему углублению экономического сотрудничества, которое включает восстановление мировой экономики в сферах цифрового бизнеса, энергетики, инфраструктуры, торговли, образования или научных исследований … это будет включать представителей частных компаний и гражданского общества из разных стран», — отмечает министерство экономики.