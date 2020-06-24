В Грузии цены на топливо упали, но спрос пока не вырос

В мае 2020 года в Грузию завезли 86 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 25,5% больше по сравнению с апрелем этого года и на 0,9% больше по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщение в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

В Грузию горючее завозят из Азербайджана, Румынии, России, Туркменистана, Болгарии, Греции, Казахстана и Турции – нефтепродукты доставляют в страну по железной дороге и морем.

Самым крупным поставщиком нефтепродуктов традиционно остается Россия. По данным СИНГ, в январе-мае из РФ завезли 136,6 тысячи тонн нефтепродуктов, что составляет 34,2% от всего импорта.

Всего с начала 2020 года в Грузию завезли 398,9 тысячи тонн нефтепродуктов, что на 1,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Импорт бензина в мае 2020 года составил 41,1 тысячи тонн, а дизельного топлива – 44,8 тысячи тонн. Импорт бензина вырос на 3,5%, по сравнению с маем 2019 года, а дизельного топлива сократился на 1,5%, сообщили в СИНГ.

Снижение потребления топлива в Грузии в целом вызвано ограничениями, введенными в стране в связи с пандемией коронавируса, пояснил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Вано Мтвралашвили.

"Импорт топлива за первые пять месяцев этого года фактически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из-за значительного снижения мировых цен на нефтепродукты за последние месяцы. Хотя его потребление за тот же период, сократилось из-за COVID-19 в среднем на 20%", - сообщил Мтвралашвили, отметив, что потребление топлива сократилось практически во всем мире, где из-за пандемии был объявлен карантин.

По его словам, для Грузии критически негативным месяцем был апрель - в стране действовало чрезвычайное положение и комендантский час. Было остановлено междугороднее сообщение, движение общественного транспорта, сфера туризма, которая последние годы определяет потребление топлива, вообще остановлена, и в целом экономическая деятельность, исходя из COVID-19, была значительно ограничена.

"Исходя из того, что ограничения на многие виды экономической деятельности поэтапно снимаются, транспортное движение, в том числе в столице и других регионах страны восстановлено, соответственно, и продажи начинают увеличиваться", - сказал Мтвралашвили.

За последние три месяца цена на топливо упала в среднем на 70-80 тетри за литр.

"С началом пандемии совпадает и падение цен на нефть на глобальных рынках, в том числе значительно сокращаются международные цены на нефтепродукты по Platts. Именно в этот период, где-то 3-3,5 месяца в Грузии цены на топливо в среднем на все виды продукта сократились на 70-80 тетри", - сказал Мтвралашвили.

При этом он отметил, что если бы в этот период лари не обесценился по отношению к доллару, то цены на топливо снизились бы намного больше.

В Грузии сегодня оперируют 5 крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций.

На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум — 1,85-1,99 лари за литр, регуляр — 1,74-1,89 лари за литр, евро дизель — 1,79-1,92 лари за литр. Текущий курс: 1 доллар — 3,04 лари.

По словам Мтвралашвили дальнейшего снижения цен в будущем пока не ожидается, так как цены на глобальных рынках за последний месяц начали расти, что напрямую связано с соглашением ОПЕК по сокращению квот по добыче нефти, которое вошло в силу с 1 мая.

"В общем, экономика в мире поэтапно открывается, появился спрос на нефть и цены начали расти. На этом фоне цены незначительно повысились - в среднем на 5-10 тетри, в части небрендированных бензозаправочных станциях, но брендированные бензозаправочные станции это не коснулось. Соответственно, дальнейшего снижения цен в Грузии в будущем, я думаю, не будет, объективной причины для этого нету", - сказал он.

По словам главы СИНГ, на сегодняшний день положение можно считать стабильным, потому что основные сети, основные компании сохраняют стабильные цены.

"Но делать какие-то прогнозы, в том числе долгосрочные, будет неправильно, тем более в нашей сфере", - сказал Мтвралашвили.

По его словам, события очень часто меняются неожиданно, тем более, что коронавирус все еще бушует в мире, а цены на нефть на глобальных рынках связанны непосредственно с пандемией.