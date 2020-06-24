В рамках борьбы с мраморным клопом в регионе Самегрело ведется обработка территорий термическим туманом

В регионе Самегрело (Западная Грузия) осуществляется химическая обработка территорий в рамках комплексных мероприятий по борьбе с мраморным клопом, сообщает Trend со ссылкой на EastFruit.

По информации Национального агентства продовольствия Грузии, минувшей ночью региональная группа Координационного центра управления борьбой с мраморным клопом провела обработку термическим туманом внутреннего периметра города Поти. Как пояснили в Агентстве, обработка началась с Поти, поскольку именно на территории этого города в результате мониторинга было зафиксировано больше всего вредителей. Поэтапно работы охватят все муниципалитеты региона. Обработка термическим туманом осуществляется в вечерние и ночные часы с учетом интересов пчеловодов – в это время суток пчелы находятся в своих ульях.

Регион Самегрело – основной поставщик на рынок грузинского фундука. По информации Ассоциации производителей фундука несмотря на то, что численность мраморных клопов в этом сезоне гораздо меньше, чем в прошлые годы, случаи выявления вредителей, в том числе и в фундучных садах, не единичные. Ассоциация призвала фермеров параллельно государственным мероприятиям провести соответствующую обработку своих садов в рекомендуемые сроки.

Мониторинг распространенности клопа ведется в стране в непрерывном режиме. В каждом из регионов Западной Грузии (в Восточной Грузии клоп не распространен) установлены феромонные ловушки. Результаты мониторинга заносятся в ежедневно обновляемую электронную базу Координационного центра.

Комплекс государственных мероприятий по борьбе с мраморным клопом включает 4 основных направления, это: активная информационная кампания среди населения, мониторинг (установление ареала распространения мраморного клопа, наблюдение за жизненным циклом, динамикой численности и т.д.), мероприятия по контролю над численностью (в частности, химическая обработка территорий), а также научно-исследовательские работы (по использованию биоагентов, негативно влияющих на популяцию мраморного клопа, биологических средств защиты растений и т.д.).