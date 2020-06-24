Грузия занимает 119-е место в мире по индексу чистоты воздуха. Самым сильным загрязнителем в стране являются тонкодисперсные частицы (PM 2.5). ForSet предлагает инфографику с подробным описанием, сообщает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Основными источниками PM 2.5 являются транспорт, строительство, сжигание мусора, производственная деятельность и пустынная пыль, которую заносит ветер. За период пандемии уровень PM 2.5 в воздухе сильно понизился в самых крупных городах Грузии: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Впрочем, по словам специалистов причиной тому не только ограничения, введенные правительством для превенции распространения коронавируса в Грузии.

Отмечается, что падение также сезонное, т.к. в отличие от предыдущих месяцев для мая характерна безветренная погода и осадки, способствующие очищению воздуха.

Еще одним сильным загрязнителем воздуха обозначен диоксид азота (NO2). ForSet сообщает, что падение его уровня отмечалось и до пандемии. По мнению специалистов, говорить о том, что воздух в Грузии стал чище только благодаря ограничениям, связанным с COVID-19 нельзя.