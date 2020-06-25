Туроператоры не ожидают активизации международного туризма в Грузии

С 1 июля в Грузии открывается международный туристический сезон, однако сами представители туристического сектора заявили, что нынешним летом они не ожидают прибытия иностранных гостей, и броней на ближайшие месяцы у них также нет, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



По словам директора компании Georgian Holiday Мананы Цирамуа, все брони на лето либо отменяются, либо переносятся на следующий год.



«В июле в Грузии открывается международный сезон, но при этом никто не знает с какими странами будут открыты границы, куда будут летать самолеты и на каких условиях. Поэтому никто ничего не бронирует, и в настоящее время идет процесс отмены еще остававшихся броней на август. Сейчас все страны заняты тем, что стимулируют внутренний туризм, и никто за границу не поедет. Если сейчас и есть какие-то брони, то это все на 2021 год. Так что заявление о готовности принимать иностранных туристов с 1 июля практически ничего не значит» - заявила она.



По словам учредителя компании «Кавкасус тревел» Сабы Кикнадзе, возможно, в августе международный туризм несколько оживет, но сейчас идет отмена броней не только на лето, но и на сентябрь-октябрь.



«Сейчас во всех странах мира ситуация неопределенная, соответственно, никто сейчас не думает о поездках за рубеж. Никто не знает, какие будут процедуры в самолетах и на границе, не говоря уже от том, что пандемия еще далека от завершения. Можно считать, что летний туристический сезон уже провалился, и непонятно даже что будет в следующем году» - заявил Саба Кикнадзе.