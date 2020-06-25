Министр экономики предложила компании Nestle перенести производство в Грузию

Министр экономики Грузии Натия Турнава провела онлайн-встречу с региональным директором корпорации Nestle в Евразии Марсиалем Ролланом и региональными менеджерами. На встрече присутствовал директор агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

«Мы продолжаем общаться с мировыми брендами, крупными компаниями, которые, как мы думаем, захотят перенести производство в Грузию или развивать новое. Сегодня мы поговорили с региональным директором Nestle и представили возможности и преимущества Грузии, которые они смогут использовать, если перенесут определенные производства», — сказала министр журналистам после встречи.

По ее словам, Nestle, как и другим потенциальным инвесторам, которые примут решение начать бизнес в Грузии в постпандемический период, получат максимальную поддержку и помощь.

Минэкономики отмечает, что дальнейшие переговоры о перспективах сотрудничества с «Нестле» продолжатся в рабочем порядке. Одно из направлений, к которому грузинская сторона предложила проявить интерес потенциальным инвесторам – это производство продуктов питания и безалкогольных напитков.

«Я уверена, что это даст результаты, хотя это нелегко. Многие страны видят такую же возможность. Эти возможности ограничены во времени, то есть нам нужно поторопиться. Мы сделаем все возможное, чтобы о новых проектах нескольких компаний вы узнали в ближайшем будущем», — сказала Турнава.

Правительство Грузии ведет переговоры для привлечения иностранных инвестиций с более чем 400 глобальными компаниями, чтобы ознакомить их с бизнес-возможностями Грузии и предложить привлекальные инвестиционные условия, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.

«Необходимо добавить к этому конкретную, индивидуальную работу с каждой потенциальной компанией, которая может пойти на диверсификацию… Более 400 мультинациональных иностранных компаний могут заинтересоваться переносом производства в Грузию», — сказала министр в интервью телекомпании «Имеди», отметив, что на эту тему она проводит несколько видео-встреч в неделю.

16 декабря 2019 года программа «Enterprise Georgia» (Производи в Грузии) представила Стратегию поощрения инвестиций и План действий на 2020-2021 годы, которые направлены на привлечение прямых иностранных инвестиций в Грузию и создание 3500 новых рабочих мест в высокооплачиваемых, перспективных областях.

Исходя из этой стратегии, путем прямого общения с инвесторами, агентство стремится реализовать 10 крупных и 16-20 средних инвестиционных проектов на общую сумму 225 миллионов долларов. Стратегия разработана командой Enterprise Georgia и Международной финансовой корпорацией (IFC).