Грузия перенесет возобновление авиасообщения с 1 июля на конец месяца в условиях пандемии

Грузия планировала начать регулярное авиасообщение с внешним миром с 1 июля, однако в связи с ухудшением ситуации с пандемией нового коронавируса эту дату придется перенести на конец июля. Об этом в четверг сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава на брифинге после заседания правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С большой вероятностью можно сказать, что мы перенесем восстановление регулярного авиасообщения с 1 июля на конец месяца. Однако это решение не означает, что не будут совершаться чартерные рейсы. Они будут осуществляться", - сказала Турнава.