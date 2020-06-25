Грузинская клубника и черника вышли на экспорт в США. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом сообщает Единый агропроект.



«ООО «Гленбери» — это предприятие, созданное при финансовой поддержке государства, которое экспортирует грузинскую продукцию в несколько стран. В этот раз компания экспортировала в США 20 тонн клубники и черники, обработанных шоковым методом», — говорится в заявлении Совместного агропроекта.



С процессом производства ООО «Гленбери» ознакомились первый заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ганишвили, вместе с государственным поверенным в Шида Картли Георгием Ходжеванишвили и директором Агентства развития сельского хозяйства Ильей Тамарашвили.



«ООО «Гленбери» — одно из предприятий, на примере которого мы можем сказать, какие перспективы развития есть у сельского хозяйства в Грузии и как решения грузинского правительства влияют на фермеров. Это предприятие второй год подряд поставляет различные продукты на международные рынки», — заявил Георгий Ханишвили.



По словам Георгия Ходжеванишвили, наличие таких предприятий важно для экономического укрепления региона.