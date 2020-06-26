Евросоюз откроет свои границы для граждан Грузии с 1 июля - Еuronews

Еuronews опубликовал сегодня список стран, для граждан которых Евросоюз планирует с 1 июля открыть границы. В этот список включена и Грузия, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Европейский союз с 1 июля собирается открыть свои границы для некоторых стран, которые не являются членами ЕС. Список таких стран составлен на основании рекомендаций Европейской комиссии.

В этот список не входят США, Бразилия и Россия, которые занимают первое место в мире по количеству людей, инфицированных коронавирусом.

Как сообщает Euronews, обсуждение списка между представителями ЕС закончилось 25 июня без согласования, обсуждение вопроса продолжится 26 июня. По данным издания, причиной разногласий являются критерии отбора стран.

Опубликованный список является рабочей версией.

Помимо Грузии в список входят Монако, Черногория, Ватикан, Андорра, Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Албания, Турция, Косово, Южная Корея, Туркменистан, Вьетнам, Китай, Таиланд, Мьянма, Монголия, Узбекистан, Япония, Бутан, Ливан. Индия, Таджикистан, Казахстан, Палау, Новая Зеландия, Австралия, Доминика, Багамы, Сент-Люсия, Уругвай, Ямайка, Куба, Гайана, Парагвай, Венесуэла, Никарагуа, Коста-Рика, Узбекистан, Замбия, Канада, Ангола Маврикий, Руанда, Эфиопия, Марокко, Алжир и Египет.