В прошлом месяце в Грузию въехали 36 015 международных визитеров

Число иностранцев, посетивших Грузию в мае, сократилось почти на 95% в сравнении с данными за аналогичный период 2019 года – в прошлом месяце в Грузию въехали 36015 международных визитеров. Об этом свидетельствует статистика МВД Грузии, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

На фоне пандемии нового коронавируса с 18 марта Грузия закрыла свои границы для иностранцев. С 21 марта в стране было объявлено чрезвычайное положение, авиасообщение по всем направлениям прекращено. Аэропорты принимали только специальные чартерные рейсы, осуществляемые для возвращения граждан на родину.

Согласно данным МВД, 12,5 тысячи международных визитеров, въехавших в Грузию в мае, провели в стране более 24 часов (-96,4%). С целью транзита границы Грузии пересекли 21,2 тысячи иностранцев (-87%). 2 тысячи 169 визитеров приехали с другими целями и провели в Грузии около 24 часов.

Большинство визитеров, посетивших Грузию в мае, были гражданами Турции – 16 тысяч 106 человек, что на 81% меньше в сравнении с маем 2019 года.

9 тысяч 333 визитеров – это граждане Армении (-93%). На третьем месте находится Россия – 3 тысячи 561 человек (-98%), на четвертом – Азербайджан (3 тысячи 512 человек, -97%). На пятое место в статистике вышли граждане стан Евросоюза – в мае в Грузии побывали 477 европейцев, что на 99% меньше данных мая прошлого года.

В целом в мае границы Грузии пересекли 103 тысячи 822 раза. 28% въездов и выездов приходится на граждан Грузии, а 72% — на иностранных граждан.

С 1 июля 2020 года в Грузии частично прекратит действовать запрет на въезд иностранцев. Ожидается, что на первом этапе будут введены отдельные облегченные регуляции для бизнесменов и иностранных студентов.

Одновременно правительство Грузии решило перенести сроки возобновления регулярного международного авиасообщения на конец июля. Данный процесс будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.