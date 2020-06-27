Грузия откроет небо с 1 июля, но не для всех

Грузия откроет небо для конкретных авиакомпаний с 1 июля, несмотря на решение отложить возобновление регулярного авиасообщения. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, выступая с годовым отчетом в парламенте.

"Поверьте мне, мы уже ведем переговоры с крупными авиакомпаниями стран ЕС, и 1 июля откроются рейсы в направлении многих городов. Это для нас проще: осуществлять конкретные прямые рейсы в конкретные страны, в конкретные зеленые зоны", - сказал Гахария.

При этом он отметил, что главной заботой Грузии является здоровье граждан и этим было продиктовано решение продлить запрет на регулярное авиасообщение.

"Причиной этого решения была забота о гражданах. Мы не хотим испортить репутацию страны. Несмотря на то, что вчера многие говорили, что Евросоюз не внес нас в список безопасных стран, хотя Грузия и говорит, что справилась с пандемией. Он нас внесет, поверьте мне", - сказал Гахария.

Грузия уже заявила, что с 1 июля намерена принимать международных туристов. После переноса даты возобновления рейсов многие заговорили о возможном срыве этих планов.