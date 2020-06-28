Георгий Гахария: Соглашение об ассоциации является основой для нашей страны, на которой строится европейское будущее Грузии

Шесть лет назад, 27 июня 2014 года, начался совершенно новый этап отношений между Грузией и Европейским Союзом. Для нашей страны Соглашение об ассоциации является основой, на которой строится европейское будущее Грузии, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Гахария, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

По его мнению, Грузия добилась значительного прогресса во многих областях интеграции с ЕС, что привело к конкретным ощутимым результатам для страны — для каждого гражданина.

«Мы поэтапно движемся к экономической интеграции с Европейским союзом, что делает необратимым процесс европейской интеграции и более прочно связывает страну с европейскими структурами.

Нам предстоит пройти путь к Европе, нагруженный большим количеством реформ, что требует ежедневных усилий, самоотверженности и взаимной поддержки от каждого из нас.

Хочу поблагодарить всех, кто каждый день работает над быстрым и успешным завершением этого процесса», — подчеркнул Георгий Гахария.