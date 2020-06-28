В Грузии зарегистрировано три новых случая коронавируса, четыре пациента выздоровели. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

За прошедшие сутки от коронавируса умер еще один инфицированный. По данным сайта, на сегодня в Грузии подтверждено 924 случая коронавируса, из них выздоровели 785 инфицированных, умерло 15 человек.

В режиме карантина находятся 2819 граждан, в стационарах — 230 человек.