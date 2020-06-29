Иностранцам еще на месяц продлили срок легального пребывания в Грузии

Сроки легального пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Грузии продлены еще на месяц. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства Грузии от 28 января 2020 года, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Положения касаются лиц, которые легально находились в Грузии по состоянию на 14 марта 2020 года. В том случае, если до сих пор они не смогли покинуть территорию страны по ряду причин, законный срок их пребывания будет продлен до 31 июля 2020 года.

К таким причинам относятся случаи, когда:

- государство, гражданином которой является человек, входит в зону высокого риска;

- если пересечение границ ограничено соответствующим государством;

- если по состоянию здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции;

- если человек не может покинуть территорию страны в установленные сроки из-за отмены авиарейсов.

На этих людей не будут распространяться положения, предусмотренные законодательством Грузии, если они предоставят документы, подтверждающие причины, из-за которых они вынуждены оставаться на территории страны.

Одновременно в постановлении правительства отмечено, что пребывание этих лиц на территории Грузии не сможет послужить основанием для получения вида на жительство.

Из-за распространения коронавируса 21 марта на территории всей Грузии было объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц. Страна полностью прекратила авиасообщение и закрыла свои границы для иностранцев.

Режим ЧП перестал действовать в Грузии еще 23 мая, однако границы страны остаются закрытыми, а возобновление регулярных международных авиарейсов отложено на конец июля.

Ожидается, что с 1 июля облегченные регуляции при въезде в Грузию будут применяться для некоторых категорий иностранных граждан. Например, для бизнесменов и студентов/