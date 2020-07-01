В Грузии 75 объектов госимущества продали с аукциона

Грузия 1 июля 2020 10:11 (UTC+04:00)
В Грузии 75 объектов госимущества продали с аукциона

75 государственных объектов по всей Грузии проданы с аукциона в рамках проекта «100 инвестиционных предложений бизнесу». Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария, выступая в парламенте, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.

По его словам, начальная цена указанного имущества составляла 46 миллионов лари (15,1 миллиона долларов), но по итогам торгов общая стоимость 75 объектов увеличилась до 60,7 миллиона лари (около 20 миллионов долларов).

«По части приватизации проект «100 объектов для бизнеса» работает, и там постоянно есть 100 предложений. На сегодняшний день, на аукцион выставлено имущество, стоимостью 309 миллионов лари (более 101,4 тысячи долларов). Никакой бюрократии там нет. Это электронный аукцион. Любой может зарегистрироваться на сайте, чтобы принять участие в аукционе, сделать ставку и приобрести недвижимость», — заявил Гахария.

Программу «100 инвестиционных предложений бизнесу» с ноября 2019 года реализует Минэкономики Грузии. Национальное агентство государственного имущества проводит приватизацию десятков объектов, числящихся на балансе государства, по упрощенным процедурам.

Информация о предназначенном для приватизации имуществе размещена на официальном сайте Национального агентства государственного имущества. Там все желающие могут ознакомится с разными инвестиционными предложениями и принять участия в электронном аукционе.

В перечень объектов входит недвижимое имущество, которое находится в собственности государства – как в Тбилиси, так и в регионах. Среди предложений промышленные объекты, складские помещения и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и так далее.

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