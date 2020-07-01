Всемирный банк выделит Грузии дополнительно 45 млн. евро

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере 45 млн. евро для «Экономического управления и мероприятий политики развития конкурентоспособности в Грузии». Информацию распространяет офис Всемирного банка в Грузии, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



По сообщению организации, дополнительное финансирование Всемирного банка поможет правительству Грузии восполнить непредвиденный финансовый дефицит, вызванный воздействием пандемии COVID-19 на экономику страны.



По информации Всемирного банка, дополнительная финансовая помощь связана с финансированием 45 млн. евро, ранее выделенными для «Экономического управления и мероприятий политики развития конкурентоспособности в Грузии», которые были утверждены Советом исполнительных директоров Всемирного банка в марте 2020 года. Общая цель состоит в способствовании реформам, что поможет создать рабочие места, увеличит рост экономической инклюзивности и направлено на сохранение результативности.



Как отмечают во Всемирном банке, в частности, основное внимание уделяется повышению эффективности использования государственных ресурсов; продвижению более конкурентных рынков; диверсификации финансового сектора; повышению эффективности работы педагогов и улучшению оплаты труда и усилению притока инвестиций.