Франция откроет границу с 15 странами, рекомендованными ЕС, включая Грузию

Согласно рекомендациям Европейского совета, Франция откроет свои границы для 15 стран, которые были объявлены Европейским союзом безопасными, сообщает Euronews, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По данным СМИ, об этом решении в Twitter сообщил госсекретарь Франции Жан-Батист Лемуан.

С 16 июня Франция уже открыла свои границы с государствами-членами ЕС, а также с Андоррой, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Сан-Марино, Швейцарией и Ватиканом. Исключения - Испания и Великобритания, гражданам которых придется пройти обязательный карантин, поскольку аналогичные правила применяются в этих странах к гражданам Франции.

Напомним, что Совет Европейского Союза 30 июня утвердил список из 15-ти стран, рекомендованный для открытия границ, среди них — Грузия.

В заявлении Совета Евросоюза говорится, что рекомендация не имеет обязательной юридической силы, и что государства-члены несут ответственность за ее выполнение.