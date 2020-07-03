Мэй Маск хочет издать в Грузии свою книгу "Женщина строит планы"

71-летняя мать основателя Tesla Motor и SpaceX Илона Маска - Мэй Маск хочет перевести на грузинский и издать в Грузии свою книгу "Женщина строит планы".

Об этом, как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, она написала в своем Twitter.

Жители Грузии уже откликнулись на сообщение матери миллиардера. Часть из них приветствует данное решение, а другая часть предлагает помощь.

Книга называется "Женщина строит планы". Мэй Маск в своей книге дает жизненные советы для приключений, красоты, успеха и здоровья. Книга была издана в США в 2019 году.

Это автобиографический труд, в котором Маск рассказывает, каким был путь к успеху и как она смогла после развода с мужем воспитать троих детей.

Мэй Маск 71 год. Она успешный диетолог и модель, и читает лекции о здоровом питании в разных странах мира. "Женщина строит планы" - третья книга Мэй Маск.

"Вы не можете контролировать все, что происходит в жизни, но вы можете жить так, как хотите, в любом возрасте. Все, что вам нужно сделать, это составить план", - пишет Мэй.

Ранее Мэй Маск выпустила книги Feel Fantastic (в 1996 году) и Executive Stamina: 21 Days to Change a Habit (в 1999 году).