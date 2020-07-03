Азиатский банк развития (АБР) выделит Грузии грантовую помощь в размере 440 тысяч евро для закупки оборудования быстрого тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении на сайте АБР, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Поставки полностью автоматизированного высокопроизводительного оборудования для ПЦР-тестирования осуществит компания Roche Diagnostics Turkey, A.S. Получателем станет министерство здравоохранения Грузии.

По данным Минздрава, новое оборудование увеличит производительность национальной лаборатории на 2000 тестов в день.

«Грузия на удивление успешно отреагировала на вызовы пандемии, предотвратив распространение вируса и оказав поддержку производствам и предприятиям, которые больше всего пострадали. Оборудование, приобретенное по гранту АБР, увеличит возможности тестирования, необходимые для сдерживания дальнейшего распространения вируса, особенно в условиях постепенного снятия ограничений и восстановления экономики», — сказал постоянный представитель АБР в Грузии Шейн Розенталь.

«Мы рады, что новое оборудование увеличит производительность национальной лаборатории на 2000 тестов в день и сократит время, необходимое для диагностики», — заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Сумма гранта, выделенного на приобретение оборудования, прибавится к кредиту в размере 100 миллионов долларов, утвержденному АБР 28 мая в рамках программы «Активное реагирование на COVID-19 и помощь в расходах (CARES), для обеспечения бюджетной поддержки комплексного антикризисного плана Грузии по борьбе с COVID-19.

Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость долгов, выданных Грузии, составляет 2,8 миллиарда долларов.

В настоящее время АБР осуществляет в Грузии программу «Активное реагирование на COVID-19 и помощь в расходах» (CARES). Выделенные на программу средства пойдут на смягчение экономических расходов, созданных в результате пандемии, улучшение макроэкономических условий и благосостояния населения, с уделением особого внимания наиболее уязвимым группам населения, чьи средства к существованию серьезно пострадали от пандемии.

Финансирование включает отсрочку налогов для более чем четырех тысяч малых и средних туристических предприятий, а также субсидирование кредита как минимум для двух тысяч малых и средних отелей.

Кредит также будет использован для помощи уязвимым группам населения. Так временную финансовую помощь получат около 350 тысяч граждан, которые рискуют потерять работу из-за пандемии, 250 тысяч самозанятых граждан и 1,2 миллиона граждан просубсидируют счета за коммунальные услуги. Кроме этого, в течение полугода будут фиксироваться цены на девять основных продуктов.

Пакет Азиатского банка развития (CARES) был разработан в сотрудничестве с Международным валютным фондом и другими партнерами по развитию в рамках координированных работ для преодоления кризиса COVID-19 в Грузии.

Цель Азиатского банка развития — содействие успешному, многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.