Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии
За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии увеличилось на четыре, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального правительственного сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени в стране составило 943.
С начала пандемии вылечилось от коронавируса 821 человек, 15 скончались.
В карантине в данное время находятся 3 080 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 242.
Первый случай заражения COVID-19 в Грузии был выявлен 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
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