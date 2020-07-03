«Ryanair» ждет решения правительства Грузии о начале авиасообщения

Восстановление деятельности авиакомпании-лоукостера «Ryanair» в Грузии зависит от снятия ограничений, введенных грузинским правительством, сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Издание напоминает, что министр финансов Грузии Иване Мачавариани сказал, что пока нет конкретного ответа на вопрос, откроется ли регулярное воздушное сообщение из Грузии с августа 2020 года.



Между тем авиакомпания «Ryanair» с 1 июля вернулась к активной фазе работы и уже выполняет 1000 рейсов в день. «Восстановлены 90% маршрутов, которые были остановлены в период пандемии коронавируса», — говорится в сообщении «Ryanair».



Генеральный директор «Ryanair» Майкл О’Лири заявил, что возобновление полетов авиакомпании является абсолютно важным для европейской туристической индустрии.



«Мы ожидаем, что в июле перевезем 4,5 миллиона пассажиров. Выполнение 1000 рейсов в день важно для нас и наших аэропортов-партнеров, а также для всей европейской туристической индустрии», — сказал О’Лири.



Ирландская авиакомпания «Ryanair» — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графстве Дублин. «Ryanair» обслуживает свыше 1600 направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1600 рейсов в сутки. Основным аэропортом-хабом для авиакомпании является лондонский Станстед.



«Ryanair» работает в Грузии с августа 2019 года. Для этого министерство экономики и Объединение аэропортов Грузии почти 10 лет вели переговоры с авиакомпанией. Решение «Ryanair» зайти на грузинский авиарынок правительство страны тогда оценило как свое крупное достижение.



Авиакомпания выполняла рейсы из международных аэропортов Тбилиси и Кутаиси в Марсель, Болонью и Милан.