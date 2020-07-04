Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии
За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии увеличилось на три, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального правительственного сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени в стране достигло 946.
С начала пандемии вылечились от коронавируса 825 человек, 15 скончались.
В карантине в данное время находятся 3 310 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 203.
Первый случай заражения COVID-19 в Грузии был выявлен 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
Лента новостей
Это настоящая беда! Мы больше не должны терять людей из-за коронавируса! – народный артист Сабир Мамедов
В список должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, внесены изменения - УКАЗ
В Азербайджане к административной ответственности привлечены около 2,5 тыс. участников дорожного движения
Владельцы автомобилей могут привлекаться к ответственности за их использование в нерабочее время - Кямран Алиев