Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии увеличилось на три, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального правительственного сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени в стране достигло 946.

С начала пандемии вылечились от коронавируса 825 человек, 15 скончались.

В карантине в данное время находятся 3 310 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 203.

Первый случай заражения COVID-19 в Грузии был выявлен 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.