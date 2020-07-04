В Грузии выявлено два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавируса сегодня выявлены в Грузии.

Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

На текущий момент в Грузии подтверждено 948 случаев коронавируса, из них выздоровели 825 человек, умерло 15 пациентов. В карантинном режиме находятся 3569 граждан, в больницах - 199 пациентов.