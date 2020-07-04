В Грузии выявлено два новых случая коронавируса
Два новых случая коронавируса сегодня выявлены в Грузии.
Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
На текущий момент в Грузии подтверждено 948 случаев коронавируса, из них выздоровели 825 человек, умерло 15 пациентов. В карантинном режиме находятся 3569 граждан, в больницах - 199 пациентов.
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