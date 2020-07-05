Очередной чартерный авиарейс выполнен между Грузией и Германией

По информации минэкономики Грузии, выполнен очередной чартерный авиарейс по маршруту Тбилиси-Берлин-Батуми, которым из Грузии вылетели 175 пассажиров, а в страну вернулись 180 человек, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Информация о всех коммерческих чартерных рейсах, согласованных с Агентством гражданской авиации Грузии, размещена на сайтах Минэкономики, МИД и Агентства гражданской авиации Грузии.

Любые изменения в расписании коммерческих чартеров оперативно отражаются на вышеупомянутых сайтах, что помогает пассажирам планировать авиаперелеты», - сказано в сообщении Минэкономики.