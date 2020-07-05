Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Грузии превысило 950
За минувшую ночь число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии увеличилось на три, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального правительственного сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени в стране достигло 951.
С начала пандемии вылечились от коронавируса 828 человек, 15 скончались.
В карантине в данное время находятся 3 828 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 192.
Первый случай заражения COVID-19 в Грузии был выявлен 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
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