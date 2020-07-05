Глава МИД Венгрии 6 июля посетит Грузию

6 июля 2020 года Грузию министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом, как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, сообщает МИД Грузии.

По их информации, в рамках визита глава МИД Венгрии проведет встречи с премьер-министром; министрами иностранных дел, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры и образования Грузии.

«Давид Залкалиани примет венгерского коллегу в Министерстве иностранных дел. В ходе встречи министры обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. По завершении будет сделано совместное заявление министров.

В рамках визита в Грузию глава МИД Венгрии посетит Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго», - отмечается в информации, распространенной внешнеполитическим ведомством.